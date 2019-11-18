В Госдуме сделали замечание проекту о защите инвестиций

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание Минфина на большое число отсылочных норм в законопроекте «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности». Об этом пишет ТАСС.

«Пакет законопроектов, который внесен правительством, изобилует отсылочными нормами: порядка 19 подзаконных актов правительству необходимо будет принять для реализации норм закона», — сказал он. По мнению Володина, было бы правильно, если бы в России были законы прямого действия.

Председатель Госдумы предложил продолжить дискуссию о законопроекте после его принятия в первом чтении. Володин отметил, что необходимо провести слушания с бизнесом и парламентариями на региональном уровне.

Россия в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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