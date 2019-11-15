В Крыму появилась первая лизинговая компания

В Крыму зарегистрировали первую Региональную лизинговую компанию (РЛК). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на и. о. министра экономического развития региона Анушавана Агаджаняна.

Деньги на открытие РЛК были выделены местным парламентом в октябре в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. Всего власти предоставили Минэкономразвития 1,2 миллиарда рублей.

Как пояснил Агаджанян, РЛК даст возможность крымским предпринимателям получать в лизинг по льготной ставке шесть процентов отечественное оборудование, а иностранные — по ставке восемь процентов.

Россия в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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