В Новгородской области появится центр по поддержке малого бизнеса

В Новгородской области откроется центр «Мой бизнес», который объединит на одной площадке все организации, которые оказывают поддержку предпринимателям. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зампреда правительства региона Евгения Богданова.

Центр откроется в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП) в России. По словам Богданова, новгородский центр станет одним из крупнейших в стране. На его территории будут расположены как минимум 12 различных организаций.

«Это наш фонд микрофинансирования, гарантийный фонд, МФЦ для бизнеса, фонд креативной экономики, фонд развития промышленности, там же будут наши общественные организации, приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей», — сказал он.

По словам представителя регионального правительства, в 2020 году на поддержку МСП Новгородской области будет выделено 52 миллиона рублей из средств федерального бюджета.

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