Российские власти объяснили депрессию бизнеса

Ухудшение настроений российского бизнеса связано со слабым спросом. Такое объяснение дал министр экономического развития России Максим Орешкин, его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Министр считает, что показатели индекса настроений малого бизнеса не так уж плохи, но для роста показателей необходимо обеспечить увеличение спроса. По его подсчетам, в текущем году экономика недосчитается не менее триллиона рублей.

«Это прямая потеря прибыли предприятиями и доходов населения», — пояснил Орешкин.

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Ранее 7 ноября стало известно, что российский малый и средний бизнес приблизился к состоянию стагнации. Аналитики рассчитали индекс деловой активности малых и средних предприятий (RSBI), отражающий настроения предпринимателей в трех сферах: торговле, производстве и сфере услуг. Общее значение снизилось до 50,9 пункта с 52 пунктов в первом и втором кварталах 2019 года.

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