В центрах «Мой бизнес» захотели открыть детские комнаты

Минэкономразвития предложило открыть детские комнаты при центрах «Мой бизнес». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства ведомства Милену Арсланову.

Центры открываются в регионах в рамках нацпроекта по поддержке в России малого и среднего предпринимательства. Арсланова указала на то, что среди начинающих бизнесменов много женщин, которые открывают свое дело, находясь в декретном отпуске.

«Мы просим центры "Мой бизнес" организовать у себя детские комнаты. Женщины должны иметь возможность прийти и проконсультироваться [по вопросам бизнеса]», — сказала она.

Она отметила, что со стороны женщин-предпринимателей есть «огромный спрос на тренинги и образовательные курсы, на то, как делать бизнес, в интернете». Одна добавила, что, по ее данным, 90 процентов владельцев социального бизнеса — женщины.

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