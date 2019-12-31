В Орловской области появится новый промышленный парк для малого бизнеса

Новый промышленный парк для малых и средних предприятий появится в Орловской области в 2022 году. Его откроют в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Андрея Клычкова.

Он пояснил, что мощности действующего индустриального парка «Орел», созданного в 2006 году, уже полностью загружены. В нем работают более 50 инвесторов. Объем инвестиций в новый промышленный парк составит более 200 миллионов рублей.

«По нацпроекту МСП: … на 2022 год нам удалось добиться принятия решения о выделении более 200 миллионов рублей для реализации проекта по промпарку. К 2022 году проект будет реализован, что послужит дополнительным стимулом для запуска новых предприятий и [расширения] существующих», — сказал Клычков.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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