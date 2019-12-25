Госкомпаниям подготовили директивы по повышению производительности труда

Для госкомпаний подготовлены директивы по повышению производительности труда. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, пишет ТАСС.

«В реализацию [национального] проекта ["Производительность труда и поддержка занятости"] будут вовлечены компании с госучастием. Правительство подготовило директивы таким компаниям по принятию планов повышения производительности труда», — сказал он.

По словам Силуанова, показатель производительности труда будет учитываться как условие предоставления мер господдержки. «Уверены, что это также позволит нам эффективно сработать по достижению показателей следующего года», — сказал первый вице-премьер.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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