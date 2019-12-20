Башкирские предприятия присоединились к нацпроекту Производительность труда

В Башкирии 50 предприятий присоединились к нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития региона.
В декабре частью нацпроекта стали АО «Стеклонит» (крупнейший российский производитель и поставщик продукции на основе стекловолокна) и АО «Белебеевский ордена «Знак почета» молочный комбинат» (один из крупнейших отечественных производителей твердых сычужных сыров).
В общей сложности в нацпроекте участвуют 40 предприятий обрабатывающего производства, семь — из сфере сельского хозяйства и три из строительства.
В рамках нацпроекта по повышению производительности труда Россия собирается до 2024 года увеличить производительность но средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики до 5 процентов в год к концу 2024-го против 1,4 процента в 2018-м.