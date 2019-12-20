Губернатор Ростовской области заявил о реализации 250 инвестпроектов в 2020 году

В Ростовской области 250 инвестиционных проектов на сумму порядка 55 миллиардов рублей находятся в высокой степени готовности и будут введены в эксплуатацию в 2020 году. А в уходящем 2019 году в регионе было реализовано свыше 160 проектов на сумму около 30 миллиардов рублей за счет частных инвестиций. Об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил в своем седьмом инвестиционном послании бизнес-сообществу региона.

В числе реализованных инвестпроектов — завод компании «Ай-Пласт», с инвестициями в 1,2 миллиарда рублей, логистический комплекс класса «А» компании «ФМ Логистиc» с общим объемом инвестиций 2,5 миллиарда рублей.

«Сегодня обнародован 24-й ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, согласно которому Ростовская область — регион со средним потенциалом и умеренным риском. При этом с точки зрения инвестиционного потенциала Ростовская область стабильно сохраняет 9-е место среди всех регионов России. Что касается инвестиционных рисков, то за год область опустилась с 18-й строчки на 24-ю», — подчеркнул Василий Голубев.

В 2020 году планируется запуск первой очереди индустриально-логистического комплекса «ПНК-гроуп», который обеспечит 2 тысячи рабочих мест. Готовится к сдаче завод по переработке льняного семени в Новоалександровской промышленной зоне, инвестиции в проект превысят 1,5 миллиарда рублей. Всего областной реестр инвестиционных проектов включает 650 проектов с объемом вложений свыше 500 миллиардов рублей. 55 наиболее крупных из них с общим объемом инвестиций 363 миллиарда рублей включены в актуальную «губернаторскую сотню» и находятся на особом сопровождении.

Василий Голубев также заявил, что Ростовская область войдет в пилотный проект по созданию специальных экономических зон. Инициатива о создании экономических зон в Ростовской области уже направлена в адрес Минэкономразвития России. Донской губернатор поручил областному министерству экономического развития совместно с министерством финансов отработать нюансы «преференциального режима» и подготовить предложения по объемам необходимого финансирования для создания особой экономической зоны. При создании преференциальной зоны на Дону будут учитывать положительный опыт Татарстана.

Кроме того, губернатор региона поручил подготовить предложения по снижению ставки по упрощенной системе налогообложения с целью обеспечения «плавного» перехода от «вмененки» к иным специальным налоговым режимам. Василий Голубев распорядился также подготовить предложения по «разделению поступлений от данного налога между региональным и муниципальными бюджетами». Как известно, в 2021 году планируется отменить налог на вмененный доход, который сегодня платят более 87 тысяч донских предпринимателей.

«Новацией года» Василий Голубев назвал областной закон об инвестиционных налоговых вычетах. Он позволяет инвестору за счет налога на прибыль компенсировать до 100 процентов затрат на приобретение основных средств. Право на вычет имеют предприятия мясной и молочной переработки и все участники нацпроекта «Производительность труда».

В числе 19 пилотных регионов в 2020-м году Ростовская область начнет внедрение специального налогового режима — налога на профессиональный доход. Ростовская область также — пилотный регион по реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», его главная цель - ежегодный прирост производительности труда на крупных и средних предприятиях, который к 2024 году достигнет 4,9 процента. Сегодня в проекте участвуют 38 донских предприятий. К 2024-му их должно быть почти в пять раз больше. Ростовская область поддерживает всех участников нацпроекта, предусматривая льготные займы, «инженерные» субсидии, снижение пороговых значений по объему годовой выручки.