500 обманутых дольщиков в Ростовской области получили квартиры

Почти 500 человек, пострадавших от недобросовестных застройщиков получили ключи от новых квартир в микрорайоне «Красный Аксай» Ростова-на-Дону. Об этом «Ленте.Ру» рассказали в пресс-службе администрации Ростовской области. Несколькими месяцами ранее в этом же микрорайоне были переданы квартиры 79 гражданам из числа обманутых дольщиков. Еще 195 квартир в экорайоне «Вересаево» ростовчане, чьи жилищные права были нарушены, получат до конца этого года.

Губернатор Василий Голубев поздравил новоселов и побывал в квартирах, переданных бывшим обманутым дольщикам. Глава региона ознакомился с планом перспективной застройки микрорайона.

«Сегодня здесь, в этом микрорайоне, происходит доброе дело: 485 обманутых дольщиков получают ключи от новых квартир. Это новоселье, которое, к сожалению, оказалось задержанным по вине недобросовестных застройщиков, — отметил глава региона. — Правительству области приходится находить решение этого вопроса. И один из путей — действие нового закона Ростовской области, который дает возможность получать жилье в строящихся микрорайонах. С учетом той истории, которая сложилась, у дольщиков присутствовало определенное недоверие. Но когда они увидели отношение компании, взаимодействие властей города, региона и что все это в итоге реализовано в виде комфортной среды и квадратных метров, я уверен, что результат их впечатлил».

«Мы ждали жилье пять с половиной лет, — говорит ростовчанка Маргарита Штепа. — У нас семья из трех человек и проблема с жильем стояла очень остро. Спасибо большое губернатору Василию Голубеву за помощь в решении проблемы обманутых дольщиков. Мы получили прекрасную двухкомнатную квартиру! Нас все устраивает, очень довольны и квартирой, и районом».

Компания-застройщик реализовала гарантированные областным законодательством меры поддержки, предоставив пострадавшим участникам долевого строительства жилые помещения в построенных многоквартирных домах. За это инвестор получает компенсационный земельный участок в аренду без проведения торгов. Всего в рамках соглашения инвестор обещает обеспечить права 773 дольщиков, предоставив 720 квартир в домах, построенных на территории Ростова.

Василий Голубев подчеркнул, что для решения вопросов обманутых дольщиков в области ведется системная работа. «У нас сегодня в десяти муниципальных образованиях области остается 1735 обманутых дольщиков. До конца года компания «ЮгСтройИнвест» передаст квартиры еще более 200 обманутым дольщикам. По всем остальным объектам есть конкретная дорожная карта», — пояснил Василий Голубев.

В числе областных мер поддержки обманутых дольщиков – предоставление субсидии жилищно-строительным кооперативам, созданным пострадавшими инвесторами. Субсидии из областного бюджета выделяются по нескольким направлениям: на завершение строительства проблемных объектов с высокой степенью строительной готовности, на проблемные многоквартирные дома в шахтерских территориях, а также на техническое присоединение к инженерным сетям. В 2019-2021 годах на эти цели в областном бюджете предусмотрено 1,5 миллиарда рублей.

