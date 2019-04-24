В Ростове завершились Дельфийские игры

В Ростове завершились Восемнадцатые молодежные Дельфийские игры России, проходившие с 19 по 24 апреля. Конкурс талантов донской регион принимал впервые за 20 лет существования игр. Об этом сообщает «Российская газета».

«Это важное событие в культурной жизни Ростовской области и всей страны. К нам на Дельфийские игры приехали представители со всей России, всего две с половиной тысячи человек», — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев. «Уверен, что культурная программа, подготовленная для участников игр, наши музеи, достопримечательности, театральные сцены позволили не только поучаствовать в играх, но и насладиться богатой традициями Донской землей», — подчеркнул он.

По словам директора Международного Дельфийского комитета Владимира Понявина, впервые в Дельфийских играх участвовали представители всех 85 субъектов России.

Церемония открытия Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр России прошла 20 апреля. В этом году конкурсная и фестивальная программы Дельфийских игр состояли из 29 номинаций, среди которых фортепиано, скрипка, эстрадный танец, народные инструменты, тележурналистика, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, театр, изобразительное искусство. Соревнования талантливой молодежи прошли на 20 площадках учреждений культуры, высшего и среднего профессионального образования донской столицы.

В 2019 году в программу внесены изменения. Так, получила развитие организованная впервые в 2018 году номинация «Визуализация и презентация научного исследования». Впервые введена номинация «Защита персональных данных», направленная на повышение цифровой культуры общества.

Во многих номинациях было предусмотрено деление на три возрастные группы. Наиболее представительными по количеству участников в коллективных номинациях были «Современная хореография», «Народный танец», «Ансамблевое народное пение», а в сольных номинациях — «Эстрадное пение» и «Народное сольное пение», «Изобразительное искусство».

В ходе состязаний разыграно 70 комплектов наград.

По итогам Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр России победители и призеры получат премии для поддержки талантливой молодежи за счет средств гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов (максимальный размер премии для коллективов составит 500 тысяч рублей, также премии получат участники младше 14 лет).

В рамках игр состоялась Четырнадцатая международная конференция, на которой было принято решение о подписании соглашения о сотрудничестве между Национальным Дельфийским советом России и Палатой молодых законодателей при Совете Федерации РФ на Ливадийском международном гуманитарном форуме, который пройдет 4-5 июля 2019 года в Ялте.