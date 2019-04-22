Нашедший сейф участковый сбежал из России с 10 миллионами рублей

Возбуждение уголовного дела в отношении бывшего участкового, который украл из бесхозного сейфа 10 миллионов рублей и сбежал из России, признано законным. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает прокуратура Ростовской области.

Как отмечает ведомство, в отношении бывшего полицейского возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и части 2 статьи 292 («Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан») УК РФ.

Следствие установило, что участковый выехал для проверки сообщения об обнаружении бесхозного предмета — металлического сейфа. Оказавшись на месте, полицейский загрузил сейф в патрульную машину и уехал. В безлюдном месте обвиняемый вскрыл сейф и изъял оттуда чужое имущество на общую сумму свыше 10 миллионов рублей.

Кроме того, обвиняемый изъял из сейфа документы для оформления вступления в наследство на имя потерпевшего. Затем он погрузил сейф в личный автомобиль, а похищенным распорядился по своему усмотрению. После этого полицейский сфабриковал документ, в котором указал ложные сведения об обнаружении пустого и вскрытого сейфа. В настоящее время бывший участковый объявлен в международный розыск и заочно заключен под стражу.

1 апреля сообщалось, что в Москве задержали бывшего полицейского, который похитил двух девочек-подростков.

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