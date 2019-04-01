Бывший полицейский похитил двух школьниц в Москве

В Москве задержали бывшего полицейского, который похитил двух девочек-подростков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в управлении МВД по Москве и в территориальном отделе полиции. Мужчину подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетними.

По информации издания, родственники 15-летних школьниц обратились в полицию, так как девочки долго не отвечали на звонки. Семьи пропавших сообщили, что они гуляли на школьном дворе в районе улицы Васильцовский Стан. Похитителя подростков удалось выследить благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Пропавших школьниц нашли в квартире 37-летнего Александра Казакова. По данным источника РБК, ранее подозреваемый работал в патрульно-постовой службе, откуда уволился в 2011 году по собственному желанию.

Бывшего полицейского подозревают в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних (статья 132 УК). Материалы дела переданы в Следственный комитет.

В прошлом году житель Волгоградской области похитил 11-летнюю дочь начальника, представившись полицейским. Школьницу обнаружили в его квартире через четыре дня после пропажи. Видимых повреждений на ее теле не нашли. Похитителя задержали.

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