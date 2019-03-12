Российский полицейский 16 лет бил жену и довел ее до самоубийства

В Самарской области участковому из села Шентала Гакилю Бадертдинову, который систематически на протяжении многих лет избивал свою жену, предъявлено обвинение в доведении супруги до самоубийства (часть 1 статьи 110 УК). Об этом «МБХ Медиа» рассказал координатор правозащитной организации «Зона права» Булат Мухамеджанов.

Материалы по теме «Я тебя сейчас прирежу, мне ничего не будет» В России сажают за защиту от домашнего насилия. Как выжить и не получить срок?

Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, самоубийство женщины произошло на фоне тяжелейшей психологической травмы, полученной на фоне «нарастания негативного отношения со стороны мужа, скандалов, подозрений в изменах, оскорблений и угроз, физической агрессии».

Потерпевшим по делу признан ее отец, которые сейчас воспитывает двух детей погибшей дочери. На время следствия Бадертдинов отстранен от занимаемой должности.

Жена капитана полиции 40-летняя юристка Гульназ Бадертдинова покончила с собой 18 октября 2018 года. Ее родные заявили, что все 16 лет брака муж бил женщину, когда напивался. Она не обращалась в полицию и запрещала это делать свои близким из-за того, что мужа могут уволить и они не смогут оплачивать ипотеку.

Бадертдинова дважды пыталась уйти от мужа. Второй раз она ушла вместе с детьми в августе 2018-го, сняла квартиру, получала от супруга угрозы по СМС. «Медиазона» сообщала, что ее тело нашли в колодце возле их общего дома в селе Шентала. Рядом лежала записка, в которой погибшая просила никого не винить в своей смерти. По словам родственников, женщина боялась приближаться к месту, где раньше жила с супругом. В тот день, уходя с работы, она сказала, что пойдет в суд по делам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!