Получившая два ранения от мужа россиянка помыла нож и выпроводила полицию

Жительница Апатитов Мурманской области получила два ножевых ранения от мужа, но решила не писать на него заявление, смыла с ножа свою кровь и убрала его в специальную подставку, сообщает «ХибИнформБюро».

Материалы по теме «Я тебя сейчас прирежу, мне ничего не будет» В России сажают за защиту от домашнего насилия. Как выжить и не получить срок?

Супруг напал на жену в ходе семейного скандала: он схватил кухонный нож и ударил им женщину в область грудной клетки и в руку. После этого она вымыла нож, а приехавшим на вызов полицейским сказала, что не имеет претензий к нападавшему, и отказалась ехать с врачами в больницу. Свое решение пострадавшая мотивировала тем, что у мужчины слабое здоровье, он пенсионер, ему нельзя волноваться.

Кто вызвал полицию, не уточняется. Однако, по информации издания, бригады скорой регулярно выезжают по адресу проживания супружеской пары из-за постоянных избиений женщины.

«ХибИнформБюро» отмечает, что полученные колото-резаные раны не угрожают жизни и здоровью и «не тянут» на возбуждение уголовного дела.

В феврале 2017-го был принят закон о декриминализации домашнего насилия, после чего домашние тираны получили возможность избежать уголовной ответственности за избиение партнерши и отделаться штрафом, который часто выплачивается из семейного бюджета. По прошествии полутора лет уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова признала принятие закона ошибкой, поскольку женщины оказались не защищены законом от домашних побоев. Организация Human Rights Watch в своем докладе отмечала, что декриминализация привела исключительно к негативным последствиям, а полицейские в большинстве случаев отказываются заводить дела по факту избиения женщины партнером.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!