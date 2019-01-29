Зарплаты избивших жен россиян предложили передать их жертвам

Россиянки, пострадавшие от домашнего насилия, должны получать зарплаты мужей, причинивших им ущерб. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».

«В качестве профилактической меры наказания за насильственные действия в семье некриминального характера я бы предложила в течение полугода переводить заработную плату супруга на счет супруги, чтобы только она распоряжалась деньгами супруга», — заявила правозащитница.

Она добавила, что в России необходим закон о противодействии домашнему насилию.

Материалы по теме «Муж душил веревкой от ее же крестика» Россиянка защищалась и убила супруга. Суд оправдал ее

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил об участившихся случаях домашнего насилия. По его словам, причиной роста правонарушений стала декриминализация домашних побоев.

Закон о декриминализации побоев в семье был принят в феврале прошлого года. Согласно документу, в тех случаях, когда такой проступок совершен мужчиной впервые, он переводится из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения.

По данным ежегодного отчета Всемирного банка Women, Business and the Law Россия, россиянки стали самыми незащищенными в мире от насилия: в стране не приняты законы о домашнем насилии, домогательствах на рабочем месте и в учебном заведении, а в Уголовном кодексе нет статьи о сексуальном насилии на работе — для таких случаев не предусмотрены гражданско-правовые средства судебной защиты.

Согласно докладу организации Human Rights Watch, декриминализация побоев в России привела к негативным последствиям: агрессор чаще чувствует свою безнаказанность, а правоохранительные органы игнорируют жалобы женщин. Кроме того, чаще всего за побои наказывают штрафами, которые обычно выплачиваются из семейного бюджета.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!

*** Редакция «Ленты.ру» ищет героев, которые могут рассказать о трудностях жизни, связанных с бедностью. Если у вас или ваших знакомых не хватает денег на базовые потребности (минимальный набор продуктов, одежду и так далее), и вы вынуждены искать способы выживания в этих условиях, поделитесь своими историями с нами. Пишите по адресу: russia@lenta-co.ru