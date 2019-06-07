Ростовская область на ПМЭФ подписала соглашений на 187,5 миллиарда рублей

На Петербургском международном экономическом форуме правительство Ростовской области заключила ряд соглашений, в результате которых суммарный объем инвестиций в экономику региона составит свыше 187,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Согласно договору между Ростовской областью и компанией «Юг Энерго» в период с 2020 по 2030 годы в развитие «Новошахтинского завода нефтепродуктов» будет инвестировано 177 миллиардов рублей. В ходе реализации инвестиционных проектов инвестор готов создать на предприятии до 1 тысячи рабочих мест. «Надеюсь, партнеры реализуют свои планы до 2024 года, мы оцениваем, что это порядка 50 миллиардов рублей инвестиций. Ну, и до 2030-го, как заявлено, — до 177. Несколько сотен новых рабочих мест — это то, что нам нужно, особенно в шахтерских территориях. Правительство области будет сопровождать проект, очень конкретно помогать при необходимости. Естественно, наша принципиальная задача — это вопросы экологии, чистого воздуха, территории», — прокомментировал подписанное соглашение губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и президент компании «Балтика», исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа Ларс Леманн подписали соглашение, по которому стороны намерены взаимодействовать в социально-экономической сфере, а также в реализации экологической политики. «Филиал компании в Ростове-на-Дону является надежным инвестором и налогоплательщиком. И для нас важно взаимодействие с компанией по вопросам ее развития», — подчеркнул Василий Голубев.

В результате договоренностей федеральная сеть «Магнит» до 2021 года откроет В Ростовской области около 500 магазинов, сделав редизайн почти 400 существующих. В настоящее время в сети «Магнит» работают уже более 11 тысяч жителей Ростовской области. С открытием новых магазинов будет создано еще около 2000 рабочих мест. Доля поставщиков региона в общем ассортименте сети занимает около 7 процентов. В 2018 году они поставили в донскую сеть продукции на 8 миллиардов рублей, а в магазины за пределы региона — на 13 миллиардов рублей.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и президент Mars в России Валерий Щапов подписали соглашение, предусматривающее удвоение производственной мощности фабрики в Ростовской области за счет строительства второй линии по производству влажных кормов для домашних животных. Инвестиции в проект составляют 1,1 миллиарда рублей. В 2020 году будет построена вторая линия по производству влажных кормов для домашних животных в Ростовской области. В ходе реализации проекта число рабочих мест увеличится на четверть. Сегодня на предприятии работает 140 человек. Общая сумма инвестиций с начала реализации проекта в 2015 году составила более 6 миллиардов рублей. Ростовская фабрика является десятой производственной площадкой Mars в России.