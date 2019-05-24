«Энел Россия» построит первый в Ростовской области ветропарк

В Азовском районе Ростовской области был дан старт строительству ветроэлектростанции мощностью 90 мегаватт. Участие в торжественной церемонии закладки камня в основание будущей ВЭС приняли губернатор Ростовской области Василий Голубев, чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики в России Паскуале Терраччано и генеральный директор компании «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Таким образом, говорится в сообщении, было положено начало реализации очередного проекта «губернаторской сотни» с объемом инвестиций более 10 миллиардов рублей.

«До сих пор на Дону имелись почти все основные виды электрогенерации, и мы дополняем этот список «зеленой» генерацией, — отметил Василий Голубев. — Наши природные ресурсы, кадровые и индустриальные возможности позволили начать в донском регионе сразу несколько проектов в сфере ветроэнергетики. И первым на стройплощадку вышел проект Азовской ветроэлектростанции компании «Энел Россия». Для своего итальянского партнера постараемся создать максимально благоприятный режим, чтобы период выполнения проекта был позитивным и результативным».

Азовский ветропарк будет оснащен 26 турбинами и сможет вырабатывать около 300 гигаватт/часов в год, избегая при этом выброса в атмосферу около 260 тысяч тонн углекислого газа.

Карло Палашано Вилламанья назвал начало строительства в стране первого ветропарка компании «Энел Россия» историческим событием, к тому же, это первый объект возобновляемых источников энергии в Ростовской области. «Азовская ВЭС позволит нашей компании и региону идти в ногу со стратегией развития возобновляемой энергетики в России и внести совместный вклад в продвижение экологически устойчивой и чистой энергии», — отметил он.

Проект получил финансовую поддержку от Евразийского Банка Развития, международной финансовой организации, призванной содействовать экономическому росту государств-участников и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности.

Ввод в эксплуатацию первого донского ветропарка запланирован в 2020 году.

Компания «Энел Россия» получила право на строительство двух объектов ветрогенерации совокупной установленной мощностью 291 мегаватт (Азовский ветропарк установленной мощностью 90 мегаватт и Мурманский ветропарк установленной мощностью 201 мегаватт) в рамках проведенного в 2017 году российским правительством тендера на строительство объектов ветрогенерации общей установленной мощностью 1,9 гигаватта.

Разработка и строительство двух объектов будет осуществляться Enel Green Power, глобальным подразделением по возобновляемым источникам энергии Группы Enel. Общий объем инвестиций в два ветропарка составит порядка 405 миллионов евро.

