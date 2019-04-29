В Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР

В городе Новошахтинск Ростовской области в понедельник, 29 апреля, в тестовом режиме начал работу Центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщает «Интерфакс».

Также во вторник, 30 апреля, будет открыт миграционный пункт для оформления паспортов для жителей ДНР. Где он будет находиться, не уточняется.

Представитель главного управления по делам миграции МВД России Кирилл Алзинов в разговоре с агентством указал, что в центре сейчас принимаются документы от уполномоченных лиц ЛНР. В день обрабатывается 200 обращений. Если их число увеличится, то откроются дополнительные пункты.

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Выдача российского паспорта в Центре происходит в упрощенном порядке. Для этого человеку не надо получать вид на жительство или разрешение на временное проживание, а также лично приезжать в Новошахтинск. Все документы заявитель передает уполномоченному лицу на территории республики, и тот отвозит их. Приехать за новым паспортом он должен самостоятельно.

24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины. Глава государства уточнял, что подобные меры носят гуманитарный характер. Позднее он сообщил, что в будущем страна может упросить порядок выдачи российских паспортов для всех украинцев.

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