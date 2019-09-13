Ростов-на-Дону отметил 270-летний юбилей

В Ростове-на-Дону прошла праздничная церемония в честь юбилея города, в ходе которой губернатор Василий Голубев поздравил горожан с праздником и вручил областные награды заслуженным ростовчанам, сообщается на портале правительства области.

Выступая на торжественном собрании, Голубев отметил, что реализация нацпроектов, к которой в Ростове-на-Дону приступили в нынешнем году, даст городу дополнительный стимул для улучшения жизни ростовчан.

«Наша общая задача – сделать Новый Ростов максимально комфортным и безопасным для горожан и гостей донской столицы. Уверен, новый импульс для роста и развития Ростову-на-Дону придадут нацпроекты», — сказал губернатор.

Глава региона отметил, что уже сегодня усилия, направленные на городское благоустройство, и реализуемая экономическая политика принесли свои ощутимые плоды. В частности, сегодня Ростов-на-Дону — в числе 6 городов-миллионников РФ, в которых малый бизнес развивается, опережая средние темпы роста экономики.

Кроме этого, по итогам первого полугодия 2019 года, областная столица в числе первых среди миллионников(за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) по доле детей первой и второй группы здоровья среди обучающихся в школах. Второе место город занимает по объему ввода жилья, портфель инвестиций в жилищную застройку города превышает 168 миллиардов рублей.

Губернатор отметил, что в рамках реализации нацпроектов Ростову предстоит большая работа, и начало ее положено: уже открылась одна из самых крупных школ в микрорайоне Суворовском, вторая школа — в микрорайоне «Красный Аксай» примет учеников до конца этого года. Кроме того, предстоит построить шесть детских садов, благоустроить общественные территории — первую милю у реки Темерник, парки «Осенний» и «Вересаево».

Также планируется выполнить капремонт консультативной поликлиники Областной детской больницы, построить хирургический центр инновационных технологий. На базе ДГТУ уже сформирован научно-образовательный центр мирового уровня. В Северном микрорайоне города будет создан спортивный комплекс.

Василий Голубев отметил, что мегаполис будущего трудно представить без концепции «умного города». Поэтому, считает он, интеллектуальные технологии в перспективе станут основными в управлении структурами Ростова, экономикой, социальной сферой, инженерными системами, включая ЖКХ, благоустройство, транспорт, экологию.