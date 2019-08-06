Донские аграрии превысили прошлогодние показатели по сбору ранних зерновых

Донские аграрии завершили хлебоуборку, собрав более 11 миллионов 140 тысяч тонн зерновых. Урожай ранних зерновых на Дону превысил прошлогодние показатели на 8 процентов. При этом, на 90 процентов он состоит из продовольственного зерна, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

В сообщении отмечается, что хозяйства Ростовской области собрали урожай ранних зерновых и зернобобовых культур уже почти с 3,3 миллиона гектаров уборочных площадей. При этом средняя урожайность составила 33,7 центнера с гектара, что на 1 центнер выше, чем в 2018 году. Преобладающей культурой в собранном урожае (9,9 миллиона тонн) является озимая пшеница.

«Стоит отметить, что, несмотря на все капризы погоды — засушливый июнь и дождливый июль, хлеборобы Дона смогли одержать победу в очередной битве и собрать урожай, превышающий более чем на 8 процентов прошлогодние показатели», — прокомментировал новость губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он также подчеркнул, что шестой год подряд на Дону урожай ранних зерновых превышает 9 миллионов тонн, а в 2017 году был поставлен всероссийский рекорд — 12,3 миллиона тонн. «Это не случайность — это целенаправленный кропотливый труд, стратегия победы. Ведь такого не было раньше. Если вспомнить, то еще 7-10 лет назад регион собирал гораздо меньше — ежегодно урожай зерна составлял 6-7 миллиона тонн вместе с поздними культурами», — отметил Голубев. «Это говорит о том, что Ростовская область за последние годы практически удвоила производство зерновых культур, благодаря кропотливому труду наших селян, господдержке и внедрению научно-обоснованной культуры земледелия», — подчеркнул губернатор.

В пресс-службе правительства также отмечают, что наивысший валовой сбор в 2019 году достигнут в Зерноградском и Сальском районах, где намолочено более чем по 620 тысяч тонн зерна. В тройке лидеров -аграрии Целинского района, которые собрали более 500 тысяч тонн. При этом самая высокая урожайность по области получена земледельцами Мясниковского района, достигшими показателя 47 центнеров с гектара. Высоких показателей в урожайности добились также хлеборобы Кагальницкого, Веселовского, Багаевкого, Азовского, Зерноградского Целинского районов.

В правительстве Ростовской области подчеркивают, что регион в полном объеме обеспечивает свои потребности в зерновых (около 3 миллиона тонн) и планомерно увеличивает свой экспортный потенциал. В октябре в области итоги уборки урожая пропашных и поздних зерновых культур. Одновременно с уборкой аграрии будут вести озимый сев. В 2019 году из федерального и областного бюджетов на поддержку сельского хозяйства Дона планируется направить около 6 миллиардов рублей.

