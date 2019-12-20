Названа причина потери Россией сотен миллиардов долларов

Потери России из-за грязного воздуха достигают сотен миллиардов долларов. К такому выводу пришли аналитики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которые впервые изучили влияние загрязнения атмосферы на экономику. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

В целом по миру такие проблемы в экологии стоили 0,3 процента мирового ВВП. Еще шесть процентов отняли расходы на социальную поддержу из-за этой проблемы.

Для России ущерб от плохого воздуха в 2015 году эксперты оценили в 447,6 миллиарда долларов — это 12,5 процента ВВП. В относительных цифрах это первый в мире показатель, по абсолютному значению лидирует Китай — 1,6 триллиона, или 8,4 процента ВВП.

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Исследователи ОЭСР отслеживали концентрацию в воздухе мелкодисперсных взвешенных частиц РМ2.5 во всех регионах Евросоюза в течение 15 лет и изучали, как эта динамика влияет на производительность труда. В организации пришли к выводу, что связь между этими показателями имеется. Частицы РМ2.5 выбраны из-за того, что, как утверждает Всемирная организация здравоохранения, они наиболее вредны для здоровья и повышают смертность.

Рост на один микрограмм количества частиц на один кубометр воздуха приводила к потерям в ВВП на душу населения на 0,8 процента. Если же концентрация снижалась, то ВВП увеличивался на 0,5-1,5 процента.

В докладе отмечается, что влияние чистоты воздуха на экономику оказалось гораздо значительнее, чем предполагалось ранее. При этом в оценки не включали выгоду от снижения смертности.

19 декабря в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин пообещал, что страна сократит вредные выбросы в атмосферу минимум на 40 процентов.

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