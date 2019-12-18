В России запретили сжигать непереработанный мусор

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон, запрещающий сжигать непереработанный мусор. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

Так, закон расширяет понятие «утилизация отходов» и вводит плату за негативное воздействие на окружающую среду. Также документ устанавливает обязательную экологическую экспертизу мусоросжигательных мощностей.

«Законопроект вводит целевое расходование средств экологического сбора, то есть стимулирует переработку отходов», — пояснил глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, нельзя допустить, чтобы мусор продолжал гореть на свалках «без всяких экологических экспертиз, без всякой утилизации, без выделения полезных фракций».

Ранее глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин заявил, что сжигать неперерабатываемый мусор на заводах с последующей выработкой энергии необходимо для завершения цикла утилизации. По его словам, в России нужен закон о сжигании неперерабатываемого мусора, поскольку без «сжигания хвостов» не получится замкнуть «круг по утилизации».

Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», который должен быть реализован в России до 2024 года. Согласно ему, в частности, в стране планируется создать условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению. Всего на реализацию проекта направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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