Россиянам захотели запретить сжигать непереработанный мусор

В Государственную Думу внесли поправки, которые запрещает сжигать непереработанный мусор. Автором инициативы выступил глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, передает ТАСС со ссылкой на председателя думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

По его словам, поправки «категорически запрещают сжигать все отходы, из которых не были до этого извлечены все полезные фракции». Бурматов отметил, что сжигать можно будет только тот материал, который остается после переработки, как делают в европейских странах.

Кроме того, по словам Бурматова, Майоров также предложил проводить экологическую экспертизу на этапе проектной документации создания заводов по сжиганию мусора и изменить порядок расходования средств экологического сбора.

Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», который должен быть реализован в России до 2024 года. Согласно ему, в стране, в частности, планируется создать условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению. Всего на реализацию проекта направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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