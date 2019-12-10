В России «очеловечат» мусор

Кинокомпания «Студия Метрафильмс» планирует снять мультфильм «Мусор», персонажами которого будут «потрепанные жизнью и людьми» предметы. Об этом сообщил режиссер Константин Бронзит на защите проектов, претендующих на государственную поддержку от Фонда кино, передает ТАСС.

«Мы сделаем все возможное, чтобы это производило комический эффект. Персонажи на экране будут предельно очеловечены. Предполагается технология смешения 2D- и 3D-графики», — рассказал Бронзит о будущем детском мультфильме.

Уточняется, что «Мусор» станет совместным канадско-российским проектом.

Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», который должен быть реализован в России до 2024 года. Согласно ему, в стране, в частности, планируется создать условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению. Всего на реализацию проекта направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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