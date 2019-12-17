В Минприроды рассказали о необходимости сжигать мусор

Сжигать неперерабатываемый мусор на заводах с последующей выработкой энергии необходимо для завершения цикла утилизации. Об этом заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС.

По его словам, в России нужен закон о сжигании неперерабатываемого мусора, поскольку «без сжигания хвостов» не получится замкнуть «круг по утилизации».

«Цель этого закона в том, чтобы исключить попадание полезных фракций в процесс сжигания утилизации. Именно такая цель перед нами стоит — отсортировать максимально полезные фракции, то, что можно пустить во вторичный оборот, и уже "хвосты" пустить на утилизацию», — пояснил Кобылкин, подчеркнув, что внедрением инициативы занимаются активно.

Ранее в Госдуму внесли поправки, которые запрещает сжигать непереработанный мусор. Автором инициативы выступил глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. Сжигать предлагается только тот материал, который остается после переработки, как делают в европейских странах.

Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», который должен быть реализован в России до 2024 года. Согласно ему, в стране, в частности, планируется создать условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению. Всего на реализацию проекта направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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