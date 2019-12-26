В Грозном открыли центр «Мой бизнес»

В Грозном открылся первый центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя правительства республики Муслима Хучиева.

Центр открылся в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Он будет помогать местным жителями открывать или развивать собственный бизнес.

«Задача центра — помогать по принципу "одного окна", то есть, придя сюда, человек в сжатые сроки может получить весь спектр услуг, начиная от консультации и заканчивая юридической помощью», — сказал Хучиева.

В 2019 году на развитие малого и среднего бизнеса в Чечне направленно более 500 миллионов рублей в рамках нацпроекта.

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