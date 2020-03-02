В Ростовской области самозанятые получат поддержку в центрах «Мой бизнес»

Самозанятые в Ростовской области получат бесплатную помощь в центрах «Мой бизнес», где им будут оказывать образовательные, консультационные и имущественные меры поддержки. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает «Городской репортер».

Эксперты центра ответят на вопросы о регистрации в качестве самозанятого и помогут всем желающим разобраться в специальном налоговом режиме на профессиональный доход, который был введен в регионе с 1 января 2020 года. По данным издания, программа поддержки реализуется в рамках региональных проектов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В АНО «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» (РРАПП) отметили, что на текущий год запланирован специальный комплекс семинаров, мастер-классов, тренингов, ориентированных на самозанятых.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

В рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса поставлена задача увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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