Российский регион обеспечит Узбекистан трубами

Свердловская компания ООО ТД «Кушвинский трубный завод» заключила экспортный контракт по поставкам бурильных и колонковых труб в Узбекистан на 2,5 миллиона долларов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Сделка проводится в рамках в рамках выполнения национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Завод производит колонковые и бурильные трубы, в том числе геологоразведочные, а также насосно-компрессорные муфты к ним.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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