В России разработают методику прогноза ледовой обстановки

Российские ученые разработают методику прогноза ледовой обстановки для навигации в Карском море. Работа ведется в рамках реализации нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Этим будут заниматься специалисты из Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова в Санкт-Петербурге совместно с Арктическим и Антарктическим НИИ. Через акваторию Карского моря проходит Северный морской путь. Потребность в разработке новой качественной методики связана с повышением интенсивности судоходства в этой части моря.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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