В российском регионе пройдет конкурс бизнес-проектов «Приоритеты роста»

В Нижегородской области начинается отборочный тур всероссийского конкурса молодежных бизнес-проектов «Приоритеты роста». Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин, пишет газета «Край родной».

По данным издания, конкурс направлен на поддержку перспективных стартапов. Организатором является Центр государственно-частного партнерства ИГСУ РАНХиГС при президенте России. В числе участников индивидуальные предприниматели и акционеры хозяйственных обществ с долей участия не менее 10 процентов. Они будут соревноваться в двух номинациях: «Молодой предприниматель» и «Молодой бизнес». Возрастные ограничения — до 35 лет.

«Бизнес — это та сфера, в которой именно молодежь является генератором новых, прорывных идей. В Нижегородской области большое количество талантливых и перспективных молодых людей, которые смогут достойно представить свои проекты на федеральном уровне», — рассказал Никитин.

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Он также отметил благоприятный климат для молодых предпринимателей в Нижегородской области, который развивается благодаря реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

В рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса поставлена задача увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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