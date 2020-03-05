Российские власти призвали взять в оборот неиспользуемую землю

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал активнее взять в оборот неиспользуемые сельскохозяйственные земли. Кроме того, правительство будет следить за ценами на удобрения и горюче-смазочные материалы, чтобы весенняя посевная кампания прошла без сбоя. Об этом сообщается на сайте «Будущее России. Национальные проекты».

«Чтобы посевная прошла без сбоя, продолжим следить за ценами на минеральные удобрения и горюче-смазочные материалы», — пообещал глава правительства. Мишустин добавил, что успешная посевная кампания — это основа роста доходов агропромышленного комплекса и увеличения сельхозэкспорта.

Ранее стало известно, что Министерство сельского хозяйства России собирается усилить страхование отечественных аграриев. В частности, планируется добавить к существующим страховым форматам защиту прямых затрат в сфере АПК с упрощенной системой выплат.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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