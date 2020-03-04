Путин обсудит реализацию нацпроекта с правительством

Президент России Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства. Основной темой встречи станет реализация Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что с докладом по этому поводу выступит министр транспорта Евгений Дитрих. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (КПМИ) предполагает строительство более 500 различных объектов транспортной инфраструктуры: дорог, мостов, аэропортов, подходов к портам, логистических центров, объектов Северного морского пути и других. На это необходимо семь триллионов рублей, из бюджета выделят только три. Остальные средства будут привлекать у инвесторов.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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