В Самаре предпринимателям рассказали о схемах оптимизации налогооблажения

Самарские предприниматели 3 марта приняли участие в обучающем тренинге на тему «Оптимизация налогообложения». Об этом сообщает газета «Глас Народа».

Мероприятие организовал Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара. Участникам тренинга рассказали о распространенных и выгодных схемах оптимизации налогообложения, об ошибках при их внедрении, о судебной практике, а также о правилах, которые позволят безопасно оптимизировать налоги.

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Уточняется, что за 2019 год в Самаре уже провели 16 семинаров и тренингов для предпринимателей. В текущем году также планируется проведение цикла обучающих тренингов.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

В рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса поставлена задача увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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