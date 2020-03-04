Ингушетия получила 250 миллионов рублей на создание первого технопарка

Ингушетия получила из федерального бюджета 250 миллионов рублей на создание первого в республике частного промышленного технопарка в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает газета «Ингушетия» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития региона.

«Проработан вопрос получения субсидии из федерального бюджета на 2020-2021 годы на создание частного промышленного технопарка с объемом инвестиций в размере 414,5 миллиона рублей. В результате на 2020 год из федерального бюджета выделена субсидия в размере 250 миллионов рублей на создание технополиса "Магас" — первого в республике частного промышленного технопарка», — указано в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что из общей суммы 113,5 миллиона рублей составят внебюджетные инвестиции.

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Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

В рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса поставлена задача увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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