Исполнение нацпроекта в России решили ускорить

Строительство ряда объектов в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры необходимо ускорить. Такое заявление сделал министр транспорта Евгений Дитрих по итогам совещания с президентом Владимиром Путиным. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Сегодня существуют вопросы, связанные с ускорением строительства целого ряда объектов: объектов аэродромной инфраструктуры, ускорением строительства железнодорожной инфраструктуры на Восточном полигоне, ускорением строительства портовых мощностей», — сказал он.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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