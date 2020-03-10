Авиасообщение между Крымом и Астраханью возобновится

Прямой рейс из международного аэропорта Астрахани в Симферополь возобновятся в начале июня текущего года, сообщил начальник коммерческого отдела астраханского аэропорта Леонид Данилин. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Авиасообщение начнется 6 июня и будет работать до 26 сентября», — уточнил он. По словам Данилина, если спрос на рейсы будет высоким, то руководство аэропорта постарается сделать сообщение между двумя городами регулярным.

Планируется, что рейсы будут выполняться один раз в неделю, по субботам.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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