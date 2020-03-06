Задержки в развитии Севморпути названы угрозой нацбезопасности

Задержка в развитии Северного морского пути (СМП) назвали одной из основных угроз российской национальной безопасности в Арктике. Об этом говорится в «Основах госполитики России в Арктике до 2035 года», подписанных президентом Владимиром Путиным. Эти данные приводятся в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В частности, в документе прописано, что развитие СМП в качестве конкурентоспособной на мировом рынке национальной транспортной коммуникации РФ является одним из основных национальных интересов РФ в Арктике.

Ранее замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков сообщил, что к 2035 году объем грузоперевозок по Севморпути планируют довести до 160 миллионов. Сейчас этот морской путь используется почти только Россией. С начала 2030-х власти собираются наращивать объемы международных перевозок.

Развитие Севморпути является частью нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» до 2024 года.

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