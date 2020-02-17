Профильный комитет Госдумы поддержал налоговые льготы для инвесторов в Арктике

Профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки в Налоговый кодекс о введении льгот для инвесторов в арктические проекты и рекомендовал принять документ в первом чтении 19 февраля, сообщает ТАСС.

Ранее его рекомендовали к принятию правительство и три комитета-соисполнителя: по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, по энергетике, по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что благодаря законопроекту в Арктической зоне будут созданы благоприятные условия для привлечения частных инвестиций, развития Северного морского пути, освоения месторождений, создания рабочих мест и улучшение жизни населения.

Поправки в Налоговый кодекс предусматривают предоставление выгодных налоговых условий на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для добывающий организаций в районах Охотского, Баренцева, Белого, Печорского, Японского морей. Недра должны быть расположены севернее Северного полярного круга (Архангельская область, Чукотка, Якутия, Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край. Максимальный размер льгот составит не более 25 процентов от вложенной суммы.

Другие предложения касаются поддержки строительства портов, предприятий и другой инфраструктуры за счет введения для таких проектов нулевой ставки налога на прибыль в течение десяти лет. Нулевой НДС также распространится для морских перевозок экспортных грузов и ледокольного сопровождения. Предполагается, что это простимулирует использование Севморпути.

Среди неналоговых преференций — возможность получить землю быстрее и в упрощенном порядке, создать свободную таможенную зону на отдельных участках и круглосуточные пункты пропуска.

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