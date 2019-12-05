Власти раскрыли способы привлечь в Арктику 200 тысяч россиян

Чиновники собираются привлечь в Арктику 200 тысяч рабочих за 15 лет через нескольких сотен средних и крупных проектов. Об этом рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков на форуме «Арктика: настоящее и будущее», сообщает ТАСС.

До 2035 года Минвостокразвития за счет льгот ожидает приток в Арктику 15 триллионов рублей частных инвестиций. Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, налоговые послабления будут предоставлены в том числе в области добычи полезных ископаемых (пять процентов в течение 15 лет) и производства сжиженного природного газа (ноль процентов). Льготы собираются предусмотреть в том числе для инвесторов.

Министр также упомянул о разработках арктического шельфа, к которым планируется привлечь частные компании. «Вся арктическая зона России получит особый экономический режим с широким набором налоговых и неналоговых преференций, соответствующее решение принято правительством. Законопроект готовятся к внесению в Госдуму», — сказал он.

В первую очередь кабмин хочет предоставлять рабочие места молодым россиянам со всей страны. Крутиков отметил, что сейчас задача властей — сделать работу на Севере популярной у молодежи. Эти займется Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, которое ежегодно будет готовить долгосрочный прогноз потребности в кадрах, модернизировать инфраструктуру образования, контролировать процесс набора специальностей.

Глава министерства добавил, что помимо создания новых рабочих мест власти намерены развивать в Арктике науку и технологии. Спрос на них формируют глобальное изменение климата и бурный рост экономики в арктической зоне. «Вместе с Российской академией наук мы договорились о подготовке комплексных программ фундаментальных и прикладных исследований в интересах развития Арктики», — уточнил он.

О планах создать 200 тысяч рабочих мест Крутиков говорил и ранее, но не уточнял, о каких арктических проектах идет речь.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!