Население Арктики сократилось

За последние 15 лет население Арктики уменьшилось на 300 тысяч человек. Об этом заявил замглавы министерства по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, сообщает РИА Новости.

10 процентов ВПП страны формируется за счет происходящей здесь нефтедобычи, сюда привлекается 10 процентов всех инвестиций, растут зарплаты и производительность труда. При этом здесь высокий уровень бедности и безработицы. «Все ключевые показатели, характеризующие качество жизни населения, в том числе коренного — хуже среднероссийского уровня», пояснил Крутиков.

К 2035 году в Арктике будет создано 200 тысяч рабочих мест для россиян. Для этого будет запущено около сотни различных проектов.

Минвостокразвития к декабрю представит первый вариант проекта программы социально-экономического развития Арктики. Она станет основным механизмом исполнения федерального закона о стратегии развития территорий Арктической зоны до 2035 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!