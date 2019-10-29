Рабочие места для россиян создадут в Арктике

В Арктической зоне к 2035 году появится около 200 тысяч рабочих мест для россиян. Об этом заявил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков, сообщает РИА Новости.

«В течение ближайших 15 лет, мы ожидаем запуск сотен проектов в Арктике, создание до 200 тысяч новых рабочих мест. И это рабочие места для граждан России», — сказал он.

Привлекать кадры с 2020 года будет агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. Ежегодно оно будет готовить прогноз потребности в работниках, и вместе с региональными властями займется «изменением набора специальностей и контрольных цифр, приема под эту потребность, модернизировать инфраструктуру образования».

Институтом развития Арктики станет Северный арктический федеральный университет. Для вуза подготовят программу развития до 2035 года.

Министерство по развитию Дальнего Востока к декабрю подготовит проекта госпрограммы социально-экономического развития Арктики. Она будет ключевым механизмом для исполнения федерального закона о стратегии развития территорий Арктической зоны до 2035 года.

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