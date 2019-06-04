В Арктике появится доступ к высокоскоростным каналам передачи информации

На Северном морском пути будет обеспечено глобальное покрытие, которое даст российским военным гарантированный доступ к высокоскоростным каналам передачи информации. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

Так, ведомство планирует вывести на орбиту спутники «Меридиан-М» — это поможет увеличить пропускную способность спутниковой системы связи и расширить зону ее доступности на всем протяжении Севморпути. Благодаря группировке спутников будет минимизирован размер аренды ресурсов у операторов сети общего пользования.

Отмечается, что до конца года помимо запуска спутников «Меридиан-М» планируется завершить формирование орбитальной группировки военной связи «Благовест», которые позволят расширить зону доступности спутниковой связи на территории России и за ее пределами — в том числе в арктической зоне.

«Связь важна и морякам, и Сухопутным войскам. От нее зависит эффективное использование сухопутных сил и боевых кораблей, как надводных, так и подводных», — рассказал изданию подводник, герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров. В настоящий момент большинство спутниковых систем не работают севернее 70-й параллели, а именно в этих широтах проходит большая часть Севморпути.

Ранее российские ученые начали разработку первой в стране дрейфующей ледовой станции для работы в Арктике. Изобретение позволит контролировать обстановку на льду, следить за климатическими изменениями и обеспечивать безопасность мореплавания

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