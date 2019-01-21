На развитие Севморпути потратят еще 900 миллиардов рублей

В ближайшие пять лет на развитие и поддержку Северного морского пути (СМП) лет потребуется 905,6 миллиарда рублей. Об этом говорится в разработанном Росморречфлотом плане-графике, который находится на рассмотрении в Минэкономике, пишет «Коммерсантъ».

По подсчетам специалистов, в 2019-2024 годах на нужды Севморфлота из федерального бюджета должно быть выделено 305 миллиардов рублей.Остальную сумму планируют получить через внебюджетное финансирование.

Согласно майскому указу президента Владимира Путина, грузопоток по СМП к 2024 году должен достичь 80 миллионов тонн. В Росморречфлоте рассчитывают увеличить его до 81,9 миллиона тонн, из которых на вывоз полезных ископаемых приходится 76,7 миллиона тонн. В то же время связанные с проектом министерства и ведомства прогнозируют объемы в 52-76 миллионов тонн.

Северный морской путь — главная арктическая судоходная магистраль России, связывающая порты Арктики и крупные реки Северного региона, кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны.

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