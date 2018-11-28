В строительство нового порта для Севморпути вложат четверть триллиона рублей

В Ненецком автономном округе появится новый морской порт Индига, передает «Интерфакс».

Соответствующий государственно-частный проект, наряду со строительством железной дороги к гавани, обойдется инвесторам в 258 миллиардов рублей. Наибольшую часть затрат (198 миллиардов) возьмет на себя государство.

Через Индигу по Севморпути планируется экспортировать 50 миллионов тонн кузбасского угля и до 20 миллионов тонн других грузов.

Навигация здесь будет вестись круглогодично.

В сентябре сообщалось первом китайском грузовом судне Tian En, доставившем в Европу через Севморпуть оборудование для ветряных станций. За год в арктических водах побывали еще четыре судна из Поднебесной. Каждое из них сопровождал ледокол.

Осенью 2017 года сообщалось, что в инфраструктуру Севморпути, грузопроводимость которого за последние годы серьезно возросла, вложат 35,4 миллиарда бюджетных рублей.

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