Мурманский рыбный порт почти на четверть увеличил грузовой оборот в 2017 году

Объемы перегрузок в Мурманском морском рыбном порту (ММРП) в первом полугодии 2017 года увеличился почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ММРП.

«Общий грузооборот по итогам шести месяцев вырос на 22,7 процента к первому полугодию 2016 года», — сказали в пресс-службе. Всего это 177,2 тысячи тонн, из них на рыбы — 97,9 тысячи тонн.

Особо сильный рост поставок отмечен в июне, тогда в рыбный порт доставили более 23,4 тысячи тонн рыбы и морепродуктов, что на 24,5 процентов больше, чем в июне 2016 года, а общий поток более чем вдвое больше прошлогоднего.

Всего в июне Мурманский морской рыбный порт принял 105 судов, в том числе пять судов по совместному проекту порта и компании «Сахалин-Шельф-Сервис», обслуживающей буровые установки в Арктике.

Ранее сообщалось, что инвестиции Мурманского морского торгового порта (ММТП) в экологию за последние пять лет увеличились в девять раз. Проходящее в порту техническое переоснащение и появление новых технологий позволило сократить парк рабочей техники с 90 до 65 единиц.