На развитие Северного морского пути Россия выделит 35,4 миллиарда рублей

По новой редакции госпрограммы по социально-экономическому развитию Арктической зоны Россия вложит в инфраструктуру Северного морского пути 35,4 миллиардов рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства страны в четверг, 7 сентября..

В сообщении кабмина уточняется, что программа по развитию русской Арктики состоит из трех этапов. Первый из них, с 2015 по 2017 года «носил аналитический характер и не предполагал финансового обеспечения». За это время предполагалось создать госкомиссию, выделить Арктическую зону в статистическом плане и разработать нормативно-правовую базу.

«На второй этап предусмотрено выделение из федерального бюджета порядка 12 миллиардов рублей, — заявлял ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев. — А на третий этап, то есть с 2021 по 2025 года, при условии дополнительного ресурсного обеспечения (здесь мы должны еще будем сверить часы, посмотреть на наши финансовые возможности) планируется почти 150 миллиардов рублей».

Отредактированная госпрограмма, в отличие от предыдущей, включает не одну, а три подпрограммы. Одна из них целиком посвящена Северному морскому пути и развитию арктического судоходства. Вторая — формированию опорных зон развития Арктической зоны. А третья направлена на создание оборудования и технологий машиностроения для освоения сырьевых ресурсов региона.

Ранее сообщалось, что к 2029 году объем перевозок по Севморпути может вырасти в 11 раз, а к 2035 году в арктическом регионе будут работать восемь новых ледоколов.