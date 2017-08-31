Россия направит на развитие Арктики 160 миллиардов рублей до 2025 года

На социально-экономическое развитие арктического региона в рамках новой редакции госпрограммы, рассчитанной до 2025 года Россия направит 160 миллиардов рублей. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«На второй этап предусмотрено выделение из федерального бюджета порядка 12 миллиардов рублей, а на третий этап, то есть с 2021 по 2025 года, при условии дополнительного ресурсного обеспечения (здесь мы должны еще будем сверить часы, посмотреть на наши финансовые возможности) планируется почти 150 миллиардов рублей», — отметил он.

Основные ресурсы потратят на формирование опорных зон экономического роста, развитие Северного морского пути и освоение континентального шельфа.

«Нужно активнее привлекать предпринимательский мир, по максимуму использовать принцип государственно-частного партнерства», — подчеркнул Медведев.