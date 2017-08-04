Россия к 2035 году пошлет в Арктику восемь новых ледоколов

Россия к 2035 году планирует усилить свое присутствие в Арктическом регионе, увеличив в регионе ледокольный флот на 8 единиц. Об этом пишет в пятницу газета «Известия».

«Потребность в судах для работы на Северном морском пути в основном сформирована российскими нефтегазовыми компаниями. Строительство будет осуществляться преимущественно на производственных мощностях судостроительного комплекса "Звезда"», — цитирует газета представителя Минпромторга.

Также упоминание новых ледоколов содержится в документах Минэкономразвития о госпрограмме развития Арктики. «Объемы финансирования и сроки строительства будут определены после предоставления Минпромторгом необходимых обосновывающих документов и материалов. Окончательные решения правительства по вопросу реализации госпрограммы ожидаются не ранее сентября 2017 года», — уточнили в МЭР.

Россия — единственная страна в мире, имеющая свой атомный ледокольный флот. Он состоит из двух атомных ледоколов с двухреакторной ядерной энергетической установкой мощностью 75 тысяч лошадиных сил («Ямал» и «50 лет Победы»), двух ледоколов с однореакторной установкой мощностью около 50 тысяч лошадиных сил («Таймыр», «Вайгач»), а также атомного контейнеровоза «Севморпуть» с установкой в 40 тысяч лошадиных сил и пяти судов техобслуживания. Атомный ледокол «Советский Союз» находится в эксплуатационном резерве.