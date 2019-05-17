69-я параллель
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Климкин подал в отставку
Самолет с украинскими пассажирами экстренно приземлился из-за угрозы взрыва
Малкин раскритиковал обилие иностранных тренеров в российском хоккее
Названы компании с самыми дорогими начальниками в России
Россияне «порадовались» отключению горячей воды
Актер фильма «Метро» отказался сниматься на Западе из-за «неуважения к России»
Отпущен последний обвиняемый в изнасиловании уфимской дознавательницы
Анонсирована отставка Турчинова
Раскрыто влияние санкций США на конструкцию Су-57
Путин назвал главное российское оружие XXI века
Новости партнеров

В Арктике появится первая дрейфующая ледовая станция от России

Перейти в «Мою Ленту»

Российские ученые начали разработку первой в стране дрейфующей ледовой станции для работы в Арктике. Изобретение позволит контролировать обстановку на льду, следить за климатическими изменениями и обеспечивать безопасность мореплавания, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Института океанологии имени Ширшова РАН.

По данным агентства, разработки нужны для мониторинга природных и антропогенных аномалий, предупреждения стихийных бедствий и техногенных катастроф. Во время долгой полярной ночи аппарат будет в автоматическом режиме измерять скорость течения в океане, соленость воды, температуру и толщину льда. Полученные данные будут отправлять для дальнейшего анализа по спутниковому каналу связи.

Станция будет работать в том числе на Северном морском пути. Согласно новым майским указам президента России Владимира Путина, к 2024 году планируется увеличить объем перевозок по Севморпути до 80 миллионов тонн. Благодаря появлению станции, плавания на трассах Севморпути станут безопаснее. Кроме того, по словам представителей Института, разработка поможет сохранить природное биоразнообразие в Арктике.

Отмечается, что пока в России дрейфующих ледовых станций нет. Они используются Европейским союзом, Японией, Канадой и США. Всего существует более ста таких станций.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Об островах Арктики снимут документальный фильм
На Ямале поищут волонтеров для участия в экологической экспедиции
Историки и военные отправятся в Арктику и повторят путь Брусилова
69-я параллель
69-я параллель00:0215 мая

«Россия для них — одна из последних загадок мира»

История россиянина, который бросил все и уехал колесить по миру с фотоаппаратом
20:5916 мая

Кольский полуостров откажется от топочного мазута

15:5025 апреля

Дома на Крайнем Севере предложили отапливать теплом от сожженного мусора

16:2515 мая

Об островах Арктики снимут документальный фильм

69-я параллель00:0221 апреля

«Если не ты, то кто?»

История россиянина, который ушел с завода и стал имамом самой северной мечети
15:4515 мая

На Таймыре вспомнили о покоривших Северный полюс российских лыжниках

15:49 8 мая

На Ямале поищут волонтеров для участия в экологической экспедиции

19:4613 мая

Ямал собрался продавать оленину и северную рыбу в Китай

69-я параллель00:0320 марта

«В этот раз было жестко»

Чем живет самая северная деревня Камчатки
17:2326 апреля

Найденному на Колыме одинокому детенышу нерпы подыскали новый дом

20:23 7 мая

Дети устроили заплыв на лодках по затопленным улицам ямальского города

19:0030 апреля

Красноярские врачи вернули к жизни замерзшего в снегу мужчину

Россия
«Зашли в дом и выпустили в нее две обоймы»
Чеченские мужчины — о правах женщин, порядках и «убийствах чести»
Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма
«Не хватает смелости признать, что болезнь непобедима»
Лечить рак становится все дороже. Кто решает, когда нужно остановиться и выбрать смерть?
Надгробия из Долины Славы нашли на свалке
Путин назвал главное российское оружие XXI века
Счетная палата озадачилась улучшением еды в Кремле и Госдуме
Участника расследования авиакатастрофы в Шереметьево обвинили в необъективности
Все материалы
Мир
Майк Помпео и Владимир ПутинДружба по расчету
США захотели наладить отношения с Россией. Чем обернется неожиданное потепление?
Переговоры по Brexit провалились
Россия останется в ПАСЕ
Украинцам с российскими паспортами задумали запретить въезд в ЕС
Китай попросил Турцию помочь в борьбе с мусульманами
«Здесь лучше, чем на воле»
 
Дым с Востока
Азия готова отказаться от казни за марихуану. Легализация принесет странам миллионы
Все материалы
Бывший СССР
Зеленского лишили возможности распустить Верховную Раду
«Народный фронт» вышел из коалиции и помешал планам избранного президента
Зеленского и Порошенко вызывают в суды и на допросы
Борьба за власть на Украине развернулась с новой силой
Порошенко начал подготовку инаугурации Зеленского
Команда Зеленского прокомментировала развал коалиции в Раде
Белорусского сотрудника ГАИ убили после поездки на «Волге» с российскими номерами
Представитель Порошенко допустила роспуск Верховной Рады Зеленским
Зеленского лишили возможности распустить Верховную Раду
Все материалы
Экономика
Вопрос на миллион
Простые факты об экономике, которые стыдно не знать: тест
Поколение хороших привычек
Можно ли воспитать в современном человеке ответственного потребителя?
Китай обвалил американские биржи
Пекин нанес ответный удар в торговой войне с США. Теперь страдает весь мир
Владимир Стогниенко стал шеф-редактором Okko Спорт
Представители российского бизнеса рассказали о последствиях блокировок счетов
Иранская нефть дошла до Китая вопреки санкциям США
В правительстве России выступили против повышения налога на интернет-покупки
Все материалы
Силовые структуры
«Господи, прими блуд как фитнес!»
Священник превратил храм в дом свиданий и совратил дочь любовницы. За это он сел на 12 лет
Раскрыты ошибки спасателей при тушении SSJ-100
Новые подробности авиакатастрофы, в которой погиб 41 человек
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ФСБ произошли кадровые перестановки после серии громких арестов
У российских покупателей автозапчастей похитили полмиллиарда рублей
Мошенники похитили квартиру в Москве через интернет
Все материалы
Наука и техника
С миру по нитке
Почему самый засекреченный российский спецназ воюет в американском снаряжении
На Земле зафиксирована мощнейшая магнитная буря
Что о ней известно и опасна ли она для людей
«Плана Б нет»
Куда самый богатый человек планеты задумал выселить землян
Раскрыто влияние санкций США на конструкцию Су-57
Су-25 сел на «поврежденную» полосу
«Ненадежную» АПЛ «Казань» доработают
В России создадут новую штурмовую винтовку
Все материалы
Спорт
Ник Кирьос«Хочу посмотреть ему в глаза, а потом врезать»
Австралийский теннисист превращает матчи в шоу. Он бесит игроков и фанатов
Малкин раскритиковал обилие иностранных тренеров в российском хоккее
«Ювентус» объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера
Чемпион мира Уайлдер рассказал о допинге в боксе
Касильяс пережил инфаркт и объявил о завершении карьеры
Месси услышал политический лозунг и замер на сцене
«Какой футбол? Пусть борщ варит!»
Российские футболистки жалуются на дискриминацию. Их притесняют мужчины и власть
Все материалы
Культура
Высокие отношения
Руины, бесплодие и бесы блокады: «Дылда» Кантемира Балагова в Каннах
Высший свет на Круазетт
Лучшие кадры с церемонии открытия 72-го Каннского кинофестиваля
Ностальгия по 90-м и хрупкие девушки
Новая музыка, которую нельзя пропустить
Лазарев высказался о недовольных его выступлением на «Евровидении»
Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон стал главным претендентом на роль Бэтмена
Умер создатель стеклянной пирамиды Лувра
Рианна высказалась по поводу запрещающего аборты закона
Все материалы
Интернет и СМИ
Тень позора
 
Миллиард согласных
 
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Главред «Эха Москвы» раздал указания на случай смерти
В Москве простились с Сергеем Доренко
Умерла легендарная сердитая кошка Grumpy Cat
Трое ирландцев попросили незнакомку сделать фото на Таймс-сквер и прославились
Все материалы
Ценности
С душою страстной
Самые привлекательные, властные и сексуальные женщины Испании
Закон военного времени
Какие часы помогали воевать летчикам, спецназу и артиллеристам
«Им хочется казаться хрупкими куколками»
В этой стране процветают секс за деньги и школы морали для дрессировки покорных жен
Обнаженная Эмили Ратаковски выступила против запрета на аборты
Спортсменки пожаловались на «наказание» Nike за беременность
Мужчины с нестандартными телами снялись в белье во имя мужской красоты
Платье невесты сравнили с «лохмотьями Золушки»
Все материалы
Путешествия
«Меня предупреждали, что по ночам здесь опасно»
Нищета, романтика и местные красавицы: как российские путешественники добрались до Гвинеи
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
По ту сторону стены
Когда-то Шотландию населяли самые кровожадные варвары. Что там делать туристу?
Пьяный турист ослушался капитана, свалился в океан и пропал
Самолет с украинскими пассажирами экстренно приземлился из-за угрозы взрыва
Норвегия открестилась от статуса самой негостеприимной к россиянам страны
Авиакомпания нашла способ избавить пассажиров от соседей
Все материалы
Из жизни
Томми ТомпсонПроклятое золото
Инженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
«Русские ассоциируются с олигархами, водкой и морозами»
История россиянки о жизни в Чехии
Аллигатор пробрался на военную авиабазу и перекрыл взлетно-посадочную полосу
Хитрая собака притворилась мертвой и спаслась из пасти льва
Мужчина десять лет играл в лотерею с одними и теми же номерами и сорвал джекпот
Женщина побыла полчаса на солнце и получила ожоги третьей степени
Все материалы
Как прошло обновление Audi A4
Что изменилось после рейстайлинга у бестселлера Audi
Конец галантной эпохи
История Mitsubishi Concept-ZT, который мог вернуть нам Galant
Франкенштейны на колёсах
Как автоконцерны тестируют секретные новинки, совмещая старый кузов с новой начинкой
Koleosница-2
Длительный тест Renault Koleos
Универсал Skoda Octavia следующего поколения сфотографировали без камуфляжа
Книгу о Bentley оценили в цену кабриолета Continental GTC
Переднеприводную BMW 1 серии показали почти без камуфляжа
Все материалы
Дом
Вышли из народа
В каких домах выросли самые богатые люди России
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
«Вали со своим пузом куда хочешь»
Как хорошие отношения с родителями мужа стоили россиянке квартиры
Новым правилам продажи жилья предрекли провал
В России подорожала аренда жилья
За дачниками начнут следить с помощью дронов
Большинство элитного жилья в Москве оказалось не жильем
Все материалы