В Арктике появится первая дрейфующая ледовая станция от России

Российские ученые начали разработку первой в стране дрейфующей ледовой станции для работы в Арктике. Изобретение позволит контролировать обстановку на льду, следить за климатическими изменениями и обеспечивать безопасность мореплавания, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Института океанологии имени Ширшова РАН.

По данным агентства, разработки нужны для мониторинга природных и антропогенных аномалий, предупреждения стихийных бедствий и техногенных катастроф. Во время долгой полярной ночи аппарат будет в автоматическом режиме измерять скорость течения в океане, соленость воды, температуру и толщину льда. Полученные данные будут отправлять для дальнейшего анализа по спутниковому каналу связи.

Станция будет работать в том числе на Северном морском пути. Согласно новым майским указам президента России Владимира Путина, к 2024 году планируется увеличить объем перевозок по Севморпути до 80 миллионов тонн. Благодаря появлению станции, плавания на трассах Севморпути станут безопаснее. Кроме того, по словам представителей Института, разработка поможет сохранить природное биоразнообразие в Арктике.

Отмечается, что пока в России дрейфующих ледовых станций нет. Они используются Европейским союзом, Японией, Канадой и США. Всего существует более ста таких станций.

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